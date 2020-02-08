Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM В квартире жилого дома на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного казино, изъяли предметы и оборудование, с помощью которых были организованы азартные игры, сообщают СМИ.

Как выяснилось, квартира, где совершалась преступная деятельность, принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Владелец жилья утверждает, что сдал квартиру и не знал, что в ней происходит.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», в квартиру силовики пришли в ночь на 8 февраля в рамках расследования уголовного дела о сети подпольных казино.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты рулетка, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки, карты», — уточняет источник.

Правоохранители проверят причастность муниципального деятеля к организации игорного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года более 60 обысков прошли в Санкт-Петербурге по уголовному делу о незаконной организации сети подпольных игоровых клубов и проведении азартных игр. После обысков были задержаны 11 граждан в возрасте от 24 до 47 лет. В общей сложности к уголовной ответственности привлечены 14 граждан. Были изъяты денежные средства, полученные от преступной деятельности, а также наложен арест на имущество на общую сумму более 20 млн рублей. По версии следствия, преступная группа действовала с декабря 2014 года. Расследование уголовных дел продолжается.

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