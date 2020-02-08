Москва, , 14:56 — REGNUM Число погибших в течение года в результате ошибок и непрофессионализма врачей и медицинского персонала назвал журналистам 8 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов в Москве.

Мурашко заявил, что фактически на сегодняшний день в России косвенно из-за ошибок и непрофессионализма врачей погибает более 70 тысяч человек за год.

В качестве примера глава Минздрава привёл данные, что от использования лидокаина умирает до 25 человек в год, а за последние пять лет умерло 80 человек. При неправильном использовании медицинских каталок для автомобилей скорой помощи ежегодно получают тяжёлые травмы либо погибают один-два пациента.

Мурашко отметил, что безопасность оказания медпомощи должна стать ключевым звеном в вопросе снижения смертности. В связи с этим министр призвал ректоров медицинских вузов в обязательном порядке включить в программу обучения студентов вопросы, касающиеся безопасного обращения с лекарственными препаратами.

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