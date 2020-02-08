Благовещенск, , 13:55 — REGNUM 34 человека вернулись в Россию из Китая по временному транспортному коридору, организованному на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск —Хэйхэ (Китай). Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Вернувшиеся в Россию граждане прошли двойной тепловизионный контроль, ни у кого из них не было выявлено признаков коронавирусной инфекции. Все граждане в обязательном порядке пройдут двухнедельный карантин. На это время работодатели обязаны будут предоставить им больничный.

Информация об открытии следующего транспортного коридора будет сообщена дополнительно, не позднее, чем за сутки до открытия.

В Китай по временному транспортному коридору выехали из России 23 гражданина.

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