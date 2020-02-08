Ереван, , 13:53 — REGNUM Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян вместе со своим заместителем закупили для таможенной системы государства 8,5 тысяч электронных замков, хотя таможенное ведомство нуждалось лишь в 2000 замках. Таким образом министром финансов и его заместителем был нанесен существенный финансовый ущерб, сообщает 8 февраля Sputnik Армения со ссылкой на сообщение службы национальной безопасности Армении.

Уголовное дело по данному инциденту было заведено на бывшего министра финансов и его помощника еще в феврале 2019 года. Согласно данным службы безопасности Армении, заместитель министра финансов, который занимал данную должность с 2014 по 2016 год закупил 8,5 тысяч электронных замков по предварительному сговору со своим непосредственным руководителем.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что необходимость в закупке такого количества электронных замков не было, а таможенная система нуждалась лишь в 2000 таких замков.

«В результате действий министра финансов и его заместителя… кредитные средства правительства… были использованы не по назначению, а государству причинен ущерб в размере 1,7 миллиарда драмов (3,5 миллиона долларов)», — цитирует сообщение службы безопасности Армении Sputnik Армения.

Также сообщается, что бывшему заместителю министра финансов предъявили обвинение в преступлении и он объявлен в розыск, так как в июне 2018 года он покинул территорию государства. Сам же экс-министр финансов находится под арестом с августа 2019 года.