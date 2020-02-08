Ярославль, , 12:56 — REGNUM 8 февраля в Ярославле проходит протестный митинг. Около 200 человек собрались в парке 30-летия Победы. С места митинга сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Ярославле

Выступающие на митинге выразили недовольство действиями мэрии Ярославля и лично мэром Владимиром Волковым. Среди основных проблем были названы плохие дороги, работа общественного транспорта, плохая уборка города и дворов. Прозвучали слова обвинения мэра в бездействии в момент происходящего сейчас подтопления города из-за зимнего паводка. Главными требованиями митингующих являются отставка мэра Ярославля Владимира Волкова и возврат прямых выборов главы города.

В целом митинг проходит спокойно. Его началу мешали сотрудники коммунальных служб, работавшие вблизи площадки бензопилами, но эксцесс не имел последствий.

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