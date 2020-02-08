Париж, , 12:45 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвердил 8 февраля министр здравоохранения Франции Аньес Бузен. Об этом 8 февраля сообщает телеканал BFMTV.

Среди заражённых четверо взрослых и один ребёнок. Все заболевшие были в контакте с гражданином Великобритании, который заболел коронавирусом ранее.

Состояние больных, по словам Бузена. не вызывает опасений у врачей. Все заболевшие госпитализированы и находятся под пристальным наблюдением медиков.

Уточняется, что человек, с которым контактировали заболевшие, прибыл из Сингапура во Францию 24 января на четырёхдневный срок. Сейас он госпитализирован, было установлено, что за время нахождения в стране он близко контактировал с 11 людьми. Все они находятся под наблюдением медиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.

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