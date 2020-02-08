Ухань, Китай, 8 февраля 2020, 12:34 — REGNUM Второй специализированный госпиталь для лечения больных коронавирусом 2019-nCoV открыли в китайском городе Ухане. Об этом 8 февраля сообщает Центральное телевидение Китая.
Инфекционный госпиталь рассчитан на 1500 койко-мест и занимает 79 тыс. кв. метров. Десять построек на территории госпиталя предназначены для персонала. Здесь будут находиться только пациенты с подтверждённым диагнозом.
На место уже прибыла первая группа медицинских работников, они ведут подготовку к приёму пациентов, которых сюда переведут уже к вечеру 8 февраля. Каждая палата, кроме палат для тяжелобольных, рассчитана на двух пациентов. В госпитале будут работать около двух тысяч человек медперсонала.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый временный госпиталь для больных коронавирусом был экстренно переделан под медицинские нужды из выставочного центра.
Читайте ранее в этом сюжете: Первый временный госпиталь на месте выставочного центра заработал в Ухане