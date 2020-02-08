Ухань, Китай, , 12:34 — REGNUM Второй специализированный госпиталь для лечения больных коронавирусом 2019-nCoV открыли в китайском городе Ухане. Об этом 8 февраля сообщает Центральное телевидение Китая.

Инфекционный госпиталь рассчитан на 1500 койко-мест и занимает 79 тыс. кв. метров. Десять построек на территории госпиталя предназначены для персонала. Здесь будут находиться только пациенты с подтверждённым диагнозом.

На место уже прибыла первая группа медицинских работников, они ведут подготовку к приёму пациентов, которых сюда переведут уже к вечеру 8 февраля. Каждая палата, кроме палат для тяжелобольных, рассчитана на двух пациентов. В госпитале будут работать около двух тысяч человек медперсонала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый временный госпиталь для больных коронавирусом был экстренно переделан под медицинские нужды из выставочного центра.

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