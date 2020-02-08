Новосибирск, , 12:19 — REGNUM В Новосибирской области состоялась массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020». По официальным данным, в ней участвовали 15 тысяч новосибирцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Instagram

Впервые всероссийские соревнования охватили 29 муниципальных районов и три города — Новосибирск, Бердск и Искитим. Город Обь и наукоград Кольцово стартовали на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН им. А. Тульского в Академгородке.

В «Лыжне России — 2020» принимали участие главы области и города.

«Очень важно, что у нас всё большее количество муниципалитетов организовывает свои самостоятельные мероприятия — старты, посвященные «Лыжне России». Если два года назад я высказывал недовольство такой практикой как проведение межрайонных соревнований, настаивал, чтобы в каждом районном центре была своя «Лыжня России», то в этом году фактически так и получается», — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который дал старт соревнованиям на дистанции пять километров и принял участие в забеге на 2020 метров.

В программе соревнований были массовые гонки на 5 км и 10 км, VIP-забег на 2020 метров, в котором и участвовали члены областного правительства, представители мэрии Новосибирска, депутаты, руководители государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий, победители, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы.

Кроме того, в 2020 году, были организованы старты для самых юных лыжников: дети 6−8 лет соревновались на дистанции 500 метров.

Из нововведений 2020 года — электронные чипы для максимально точного фиксирования времени на финише. Их получили первые 400 участников, прошедшие электронную регистрацию.

Из традиционных мероприятий — культурная программа, спортивные игры, конкурсы и концертные номера, полевая кухня.

Отметим, что XXXVIIIежегодная массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» одновременно проходила в 72 регионах России.

«Лыжня России» проводится в РФ с 1982 года, в Новосибирской области — с 2004 года. В 2019 году регион принял центральный старт «Лыжни России» — на старт вышли около 20 тысяч любителей лыжного спорта.