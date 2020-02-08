Красноярск, , 12:42 — REGNUM В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича (БСМП) провели учения по действиям при поступлении пациента с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 8 февраля сообщает муниципальная газета Красноярска «Городские новости».

Врачам была объявлена вводная, в соответствии с которой в больницу с симптомами заражения коронавирусом обратилась женщина, которая недавно вернулась из поездки в Китай.

В соответствии с планом мероприятий, больная была осмотрена специалистами. Был отработан алгоритм забора материала для анализа и его отправки в специальном контейнере на исследование в профильную лабораторию.

За действиями персонала больницы, наблюдали сотрудники кафедры инфекционных болезней Красноярского государственного медицинского университета. Поставленная задача была выполнена успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля минздрав Красноярского края опроверг появившуюся в регионе информацию о больных коронавирусом, которых якобы лечат в БСМП. Это «фейк», — говорится на странице регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

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