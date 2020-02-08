Амстердам, , 11:37 — REGNUM Национальная авиакомпания Нидерландов KLM объявила о продлении на месяц приостановки, в связи со вспышкой коронавируса, своих полётов в Китай. Теперь полёты возобновятся не ранее 15 марта, сообщили в компании.

16 марта планируется возобновить рейсы в Пекин и Шанхай. Рейсы в города Чэнду, Ханчжоу и Сямынь возобновятся не ранее 28 марта.

Решение KLM вызвано уточнёными рекомендациями ВОЗ и Министерства иностранных дел Нидерландов. Посещать Китай рекомендуется только в случае крайней необходимости.