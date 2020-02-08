Киев, , 11:35 — REGNUM 13 300 граждан Украины было трудоустроено в Республике Польша в 2019 году с нарушением законодательства государства. Об этом 8 февраля со ссылкой на данные пограничной службы Польши сообщает информационное агентство «Укринформ».

В ходе 4,1 тысячи проверок законности трудоустройства иностранных граждан, которые провели в пограничном ведомстве Польши, выяснилось, что с нарушением законодательства Республики Польша в государстве трудились более 14,7 тысяч иностранных граждан, подавляющее большинство которых (13,3 тысяч) составили граждане Украины.

Для сравнения стоит отметить, что среди нарушителей законодательства оказались 476 граждан Грузии, 326 — Молдавии, 243 — Республики Беларусь.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на 25% возросло число отказов гражданам Украины во въезде в Польшу.

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