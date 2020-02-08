Стокгольм, , 11:27 — REGNUM Авторы Mutant Year Zero: Road to Eden анонсировали новую игру под названием Corruption 2029. Первый трейлер проекта был опубликован 7 февраля на его официальном YouTube-канале.

В Corruption 2029 игроки будут управлять отрядом солдат, пытающимся найти причину появления таинственной «порчи». Для достижения своих целей геймерам придётся действовать осторожно и продумывать каждый шаг.

Напомним, Mutant Year Zero: Road to Eden от шведской студии Bearded Ladies получила высокие оценки от геймеров и критиков. В ней игроки управляли командой мутантов, пытающейся выжить в мире после таинственной катастрофы.

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