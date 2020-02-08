Загреб, , 11:20 — REGNUM В сети появились новые кадры из предстоящей игры Serious Sam 4: Planet Badass. Их опубликовали представители издательства Devolver Digital на своей странице в Twitter 7 февраля.

https://twitter.com/devolverdigital/status/1225804820357025792

В ролике показана анимация подбора оружия с земли. Отрывок геймплея демонстрирует, как Сэм находит дробовик и сразу же стреляет из него в нескольких врагов.

Напомним, релиз шутера Serious Sam 4: Planet Badass должен состояться в 2020 году. Точная дата пока не сообщается.

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