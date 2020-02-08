Амстердам, , 11:17 — REGNUM В Нидерландах с 1990 г. резко снизилось количество диких животных в открытых местностях, как вересковые пустоши и аграрные местности.

В среднем речь идёт об уменьшении численности на половину. Об этом заявил Всемирный фонд природы. В области Велюве, где находится самый большой лесной массив страны, количество животных уменьшилось на 70%.

По мнению Всемирного фонда природы, одной из главных причин является выделяемый в сельском хозяйстве азот.

Фонд требует от правительства Нидерландах срочных мер по спасению природы в стране.