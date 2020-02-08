Лондон, , 11:09 — REGNUM Стратегическая игра Wargroove получила дополнение под названием Double Trouble. Релизный трейлер DLC был опубликован на YouTube-канале студии Chucklefish 8 января.

В Double Trouble игрокам станет доступна новая фракция The Outlaws и её могущественные лидеры. Сообщается, что дополнение бесплатно получат все обладатели оригинальной игры.

Напомним, релиз Wargroove состоялся 1 февраля 2019 года. Игра доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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