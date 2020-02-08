Тюмень, , 10:35 — REGNUM В Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске, Голышманово и Тюменском районе продлён карантин в связи с ростом простудных заболеваний во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах муниципалитетов.

Дети продолжат дистанционное обучение. В Тюмени карантин продлится до 15 февраля, в Тюменском районе — до 11 февраля, в Заводоуковске — до 12 февраля, в Ялуторовске — до 16 февраля.

Как сообщают власти Голышманово, в трёх школах посёлка карантин продлится до 15 февраля. В школе №2 закрыты четыре класса из-за подъёма числа простудных заболеваний. В них дети приступят к занятиям 17 февраля 2020 года.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области акцентирует внимание, что карантин по ОРВИ и гриппу не связан с новым коронавирусом.

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