Москва, , 10:27 — REGNUM Разрабатывая проект изменений в закон «О гражданстве», позволяющих соискателям сохранять подданство своей родной страны, обращаясь за российским гражданством, правительство России руководствовалось соображениями улучшения демографической ситуации, считает председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим. Но на практике подобный закон может привести к росту неконтролируемых миграционных потоков из Средней Азии, Китая, стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, заявила адвокат в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

«Главная новация законопроекта — исключение из закона требования к соискателю российского гражданства обратиться в полномочный орган своего государства с заявлением об отказе от своего первоначального гражданства. Таким образом, в случае принятия данного законопроекта иностранные граждане смогут получать российское гражданство, при этом оставаясь гражданами своих государств», — заявила Сулим.

Она отметила, что правительство, разрабатывая подобный законопроект, руководствуется соображениями улучшения демографической ситуации. Тем более, что еще весной 2019 года президент поставил задачу привлечь в Россиб от 5 до 10 млн новых граждан. Однако в результате в России может появиться большое количество лиц с двойным гражданством, в отношении которых не до конца понятно, какому государству они лояльны.

«Хотя необходимость принятия такого закона объясняется якобы заботой о соотечественниках — носителях русского языка из стран постсоветского пространства, на практике подобный закон может привести к росту неконтролируемых миграционных потоков из Средней Азии, Китая, стран Ближнего и Среднего Востока, Африки. При этом мигранты смогут получать российское гражданство и пользоваться всеми привилегиями российских граждан, включая, к примеру, получение материнского капитала, но одновременно будут оставаться и гражданами своих государств, которые в любой момент могут уехать на родину», — считает Ольга Сулим.

Может получиться, что мигранты, сохраняющие гражданство родной страны, будут рассматривать Россию как площадку для заработка или получения каких-либо преференций, наивно ожидать от них искренней любви к новой Родине. Впрочем, не исключено, что подспудная цель подобного законопроекта — обеспечение российским гражданством русскоязычного населения постсоветских государств с целью его дальнейшей защиты от возможных притеснений, добавила Ольга Сулим.