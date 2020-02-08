Киев, , 10:03 — REGNUM Министр образования и науки Украины Анна Новосад приобрела в столице Украины квартиру, данные о которой министр внесла в декларацию в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч). Сама же министр образования Новосад прокомментировала данную новость словами, что в ней «нет сенсации», так как данная квартира в ее декларации еще с 2017 года и только сейчас наконец были оформлены имущественные права. А сейчас недвижимость министр декларирует согласно требованию закона, написала политик 7 февраля в социальной сети Facebook.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр образования Украины Анна Новосад заявила, что ее министерской заработной платы, размер которой составляет примерно $1,5 тысячи не хватит на содержание ею ребенка. А этих средств ей еле хватает на обеспечения себя с учетом льгот, которые ей предоставлены государством как министру.

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