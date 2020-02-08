Курган, , 09:51 — REGNUM В Кургане борются с незаконной расклейкой объявлений о ярмарках, распродажах, афишах событий, которые размещают на опорах уличного освещения, остановках, фасадах домов, заборах и в лифтах. Это портит облик города и чужое имущество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Штраф для граждан за данное правонарушение составляет от 1−3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3−5 тыс. рублей, для юридических лиц — 10−15 тыс. рублей. В 2019 году в отношении расклейщиков объявлений в незаконных местах составлено 88 протоколов на сумму 84 тыс. рублей. Этого недостаточно, так как бурная незаконная деятельность расклейщиков не прекращается.

Отмечается, что в соответствии с правилами благоустройства владельцы зданий, сооружений, включая заборы, столбы, малые архитектурные формы, содержание которых находится в ненадлежащем виде, несут более серьёзную административную ответственность. На граждан накладывается штраф в размере от 2−4 тыс. рублей, на должностные лица — от 10−30 тыс. рублей, на юридические лица — 40−70 тыс. рублей. Данная мера удара рублём будет более эффективной, полагают в мэрии Кургана.

И призывают курганцев сообщать о случаях незаконной расклейки объявлений в департамент развития городского хозяйства.