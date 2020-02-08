Москва, , 09:52 — REGNUM Несмотря на то, что новые поправки в Семейный кодекс приведут к увеличению нагрузки на суды, закон позволит более равномерно распределять финансовую нагрузку между двумя родителями в случае их развода. В результате будет минимизироваться количество семей, в которых лишь тот родитель, с которым остался ребенок после развода, отвечает за его обеспечение жильем. Об этом ИА REGNUM заявила адвокат Любовь Киселева.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации. В соответствии с данной законодательной новацией, родители, выплачивающие алименты на содержание детей после развода, в случае необходимости будут обязаны и обеспечивать детей жильем.

«Безусловно, эта обязанность возникает не во всех случаях, а лишь тогда, когда несовершеннолетний ребенок действительно нуждается в жилье. Но такие ситуации в России встречаются довольно часто. Поэтому закон направлен на защиту прав и интересов детей, оставшихся в сложной ситуации и не обладающих жильем, отвечающим условиям комфортного проживания», — пояснила адвокат.

Она отметила, что при отсутствии пригодного жилого помещения второй родитель будет привлекаться к оплате расходов на проживание ребенка в подходящем жилом помещении. Как это будет выглядеть на практике?

«К примеру, семья до развода проживала на территории отца ребенка (в квартире, приобретенной до брака). После развода мать с ребенком может выселиться на съемное жилье, но тогда отец будет привлечен к оплате расходов на аренду жилья. Таким образом, финансовая нагрузка между двумя родителями будет распределяться более-менее равномерно и будет минимизироваться количество семей, в которых лишь тот родитель, с которым остался ребенок после развода, отвечает за его обеспечение жильем. Стоит отметить, что факт нуждаемости ребенка в жилом помещении будет устанавливаться в судебном порядке», — заявила Киселева.

Она отметила, что данное обстоятельство приведет к возрастанию нагрузки на суды, поскольку разведенные супруги будут обращаться теперь с исковыми заявлениями не только о взыскании алиментов, но и об обеспечении помощью на жилье. Тем не менее, риски нарушений и злоупотреблений со стороны отдельных родителей не столь значительны на фоне количества российских детей, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке для аренды или приобретения комфортного жилья.

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