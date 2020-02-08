Лесосибирск, Красноярский край, , 09:35 — REGNUM В городе Лесосибирске Красноярского края была торжественно принята присяга десяти вступающих в гражданство Российской Федерации иностранных граждан. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю.

Новые граждане России, среди которых наши бывшие соотечественники — граждане Казахстана, Узбекистана, Украины и ряда других бывших союзных республик СССР — в торжественной обстановке, в отделе МВД России по Лесосибирску, обязались соблюдать законы России, уважать и ценить культуру и традиции всех населяющих её народов.

Как отметила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Лесосибирску майор полиции Юлия Золина, всего с 1 сентября 2017 года, когда в РФ вступили в силу новые правила с принесением присяги, в лесной столице Красноярского края на верность России присягнули 108 новых граждан.