Курган, , 09:15 — REGNUM Власти Зауралья в 2020 году получат из федерального бюджета более 400 млн рублей на оснащение современным оборудованием Курганского областного онкологического диспансера, областной клинической больницы и Шадринской больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

А именно, 412,8 млн рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти деньги в областной клинической больнице, к примеру, будет открыт второй в регионе центр амбулаторной онкологической помощи.

В 2019 году на базе Курганской поликлиники №1 открыли первый в регионе подобный центр. Сейчас там не только можно пройти всестороннее обследование, но и химиотерапию.