Курган, , 09:01 — REGNUM В Курганской области заболеваемость пневмонией ниже уровня 2019 года. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Зауралья.

Таким образом развеяны слухи о вероятных заболевших в регионе. Директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина заверила, что случаев коронавируса в Курганской области не зафиксировано. На момент возможного появления вируса на территории региона, имеется в наличие запас необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. В 30 лечебных учреждениях проведены учения по отработке алгоритма действий.

Аптеки, где был выявлен факт завышение стоимости одноразовых масок, призвали не спекулировать на ситуации, а помогать с ней справиться.