Москва, , 09:26 — REGNUM Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована метеорологами в Москве. Об этом 8 февраля сообщили журналистам в метеобюро города.

К 06:00 мск 8 февраля на опорной метеостанции Москвы, расположенной в районе ВДНХ, зарегистрировано понижение температуры воздуха до — 13,3 градусов, что является рекордом низкой температуры в городе с начала текущей зимы.

Предыдущий температурный минимум с начала зимы был зафиксирован в ночь на 7 февраля и составил — 9,6 градусов.

Отмечается, что самым холодным день 8 февраля за всю историю метеонаблюдений был в 1929 году. Тогда в Москве наблюдался мороз — 33,8 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днём 8 февраля в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха составит −7…−5 градусов.

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