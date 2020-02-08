Москва, , 08:05 — REGNUM Предложенный в Минздраве РФ порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, раскритиковали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ОНФ.

Отмечается, что экспертов не устроило то, что предложенный порядок распространяется только на наркотические и психотропные лекарственные препараты.

«На самом деле, потребность в незарегистрированных препаратах намного шире», — считает эксперт проекта ОНФ «Регион заботы» Анастасия Жданова.

Еще один вопрос, вызвавший критику со стороны ОНФ, связан с тем, что порядок не решает проблему централизованного обеспечения препаратами «онкологических пациентов».

Вместе с тем, пояснили в ОНФ, в проекте приказа есть и преимущества. К таковым относится, в частности, отказ от практики, когда заключение о назначении препаратов принимает консилиум врачей федеральной медицинской организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить документы, необходимые для ввоза в Россию ряда незарегистрированных препаратов.

6 февраля Минздрав опубликовал проект постановления, определяющего порядок их ввоза. Документ, в частности, определяет, что решение о приобретении лекарств принимает врачебная комиссия медицинского учреждения по жизненным показаниям конкретного пациента.