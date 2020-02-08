Нью-Дели, , 07:33 — REGNUM Редкое заболевание ихтиоз буквально превращает семилетнюю девочку из Индии в камень, пишет британская газета Daily Mail.

По данным издания, девочка живет в одном из племенных районов штата Чхаттисгарх, и из-за удалённости района не может получать медицинскую помощь.

Эпидермолитический ихтиоз приводит к тому, что кожа постепенно покрывается твёрдой коркой, сковывая движения ребёнка и причиняя девочке боль.

По словам врачей, человек с таким заболеванием особенно уязвим перед инфекциями, поскольку «каменная» кожа трескается и не заживает. Заболевание в большинстве случаев является наследственным, но может развиться из-за других болезней. Облегчить состояние может витамин А, однако причины воспаления он не устранит.

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