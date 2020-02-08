Гонконг, Китай, , 07:12 — REGNUM Два новых случая заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксированы в Гонконге, сообщает пресс-служба местных органов здравоохранения.

Отмечается, что двумя новыми пациентами стали мужчины, недавно посещавшие материковый Китай. Таким образом число зараженных коронавирусом в Гонконге выросло до 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Гонконг частично закрыл границу с материковым Китаем из-за опасности распространения коронавируса нового типа. В связи с этим сокращено число авиа‑ и автобусных рейсов из Китая в Гонконг. Ранее было закрыто и железнодорожное сообщение между регионами.

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