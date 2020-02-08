Москва, , 07:07 — REGNUM Представить депутата Госдумы Айрата Хайруллина («Единая Россия») к награде Татарии посмертно предложил заместитель секретаря генерального совета «Единой России» депутат Александр Хинштейн. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте партии.

«Было бы справедливым посмертно представить Айрата Хайруллина к награде Татарстана», — сказал Хинштейн.

По его словам, усилия и инициативы погибшего соратника позволили создать в Татарии новые социальные объекты, школы, больницы, инфраструктуру. Кроме того, Хайруллин был инициатором большого числа просветительских благотворительных акций в регионе.

Хинштейн добавил, что посмертная награда станет оценкой многолетней работе Хайруллина в Госдуме и в Татарии.

Как сообщило ИА REGNUM, 7 февраля в Лаишевском районе Татарии упал частный вертолёт, в котором находились депутат Айрат Хайруллин, его помощник и пилот. Депутат погиб, прощание с ним состоится 8 февраля в Казани.

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