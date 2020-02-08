Москва, , 06:46 — REGNUM В субботу, 8 февраля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −7… −5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 9 февраля в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица, −11… −9 °С.

Скорость западного ветра составит 5−10 м/с. В связи с гололедицей в столице введён жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −10… −5 °С днём и −14… −9 °С ночью, местами до — 19 °C.

В воскресенье, 9 февраля, днём в столице ожидается −2… −0 °С. По области −5… −0 °С. Ночью в регионе −5… −0 °С.