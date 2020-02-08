Токио, , 05:42 — REGNUM Среди трех пассажиров круизного судна Diamond Princess, у которых выявили заражение коронавирусом нового типа, нет граждан России. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Японии.

Отмечается, что зараженными являются граждане США и Китая. Добавим, что среди всех 64 случаев заболевания пневмонией на борту лайнера Diamond Princess в Японии, российских граждан нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на борту судна Diamond Princess в японской Йокогаме выявили еще три случая заболевания коронавирусом нового типа. Проверка пассажиров и членов экипажа лайнера продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом