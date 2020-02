Бейонн , , 05:13 — REGNUM Четверо граждан КНР, являющихся пассажирами круизного лайнера The Anthem of the Seas, стоящего в порту Бейонн американского штата Нью-Джерси отправлены в медицинское учреждение в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает телеканал CNN.

Состояние госпитализированных потребует дальнейшей оценки.

По данным СМИ, специалисты федерального агентства министерства здравоохранения США проверили 27 пассажиров на корабле, у 23 из них никаких симптомов не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля количество выявленных случаев заражения на борту круизного судна Diamond Princess в Йокогаме достигло 64. Состояние здоровья еще 3700 человек, которые сейчас находятся в карантине на корабле, проверяется.

