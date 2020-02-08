Токио, , 04:29 — REGNUM Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.

Таким образом общее число инфицированных выросло до 64 человек. Гражданство новых пациентов не сообщается. Их собираются эвакуировать с судна в лечебные учреждения Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Йокогаме круизное судно Diamond Princess было поставлено на карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом. Проверку на лайнере проходят около 3700 человек, включая членов экипажа.

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