Пекин, , 03:46 — REGNUM По официальным данным на утро 8 февраля, число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 31 774 человека, умерли от него 722 человека. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Полностью выздоровели 2 050 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 81 человек, общее число жертв достигло 699. Количество инфицированных граждан в провинции за прошедшие сутки увеличилось примерно на 2,8 тысячи человек и достигло 24 953 тысяч.

По данным за предшествующий период, на утро 7 февраля, число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тысячи человек, умерли от него 636 человек.

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