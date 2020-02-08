Москва, , 03:15 — REGNUM Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.

По её словам, в кофейных зёрнах содержатся витамины и другие необходимые организму элементы.

«При обжарке теряется много витаминов, но сохраняются витамины группы B, они выдерживают термическую обработку, — объяснила эксперт. — Это проводник витамина C. Если вы пьете кофе и едите яблоко, витамин С усвоится лучше».

Тихонова добавила, что кофе не содержит калорий, поэтому дополнительную энергию организм не получает. Тем не менее, содержащийся в нём кофеин активизирует работу организма, в частности, сердца и мозга.

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