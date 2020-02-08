Красноярск, , 03:13 — REGNUM Красноярский полк ДПС ГИБДД на выходных проведёт несколько профилактических рейдов на дорогах краевой столицы и ближайших пригородов. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ночью на выходных будет проводиться уже ставший традиционным рейд «Нетрезвый водитель», когда в тщательно подобранных местах, учитывающих расположение увеселительных заведений, будет перекрываться проезжая часть и тотально проверяться весь проезжающий автотранспорт.

Кроме того, дорожные полицейские проведут рейд по проверке водителей снегоходов на наличие водительского удостоверения, позволяющего управлять этой скоростной техникой, документов регистрации и технического осмотра.

На популярных загородных трассах за любителями ездить по встречной полосе будут «охотиться» скрытые патрули ДПС.

Как сообщало ИА REGNUM, 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения выявили инспекторы ГИБДД Красноярска в ходе масштабного рейда «Нетрезвый водитель», проведённого в прошедшие выходные.

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