Вашингтон, , 02:16 — REGNUM В сеть выложили два ролика с демонстрацией геймплея предстоящего авиасимулятора Microsoft Flight Simulator для ПК. Видео были опубликованы на YouTube-канале пользователя Jose Carlos.

В видео показан геймплей альфа-версии предстоящей игры. Издание DSOGaming отмечает, что Microsoft Flight Simulator 2020 «действительно выглядит как игра нового поколения».

«Визуальные эффекты просто невероятны, и когда он (Microsoft Flight Simulator 2020 — ИА REGNUM) выйдет, он, несомненно, станет одной из самых привлекательных игр на ПК», — написал автор статьи Джон Попандопулос.

Точная дата релиза Microsoft Flight Simulator пока неизвестна, ожидается, что игра выйдет в 2020 году. В игре пока что нет поддержкт VR-устройств, однако ранее СМИ сообщили, что Microsoft работает над добавлением этой функции.

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