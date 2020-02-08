Ухань, Китай, , 02:15 — REGNUM В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 81 человек, общее число жертв достигло 699. Об этом утром 8 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Количество инфицированных граждан в провинции за прошедшие сутки увеличилось примерно на 2,8 тысячи человек и достигло 24 953 тысяч. Выздоровели и выписались за сутки 298 жителей провинции, а общее число выздоровевших в ней достигло 1 115 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 7 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31 тысячу человек, умерли от него 636 человек, из них в китайской провинции Хубэй — 618 человек.

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