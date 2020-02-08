Белвью, США, , 01:59 — REGNUM Компания Valve разрабатывает систему блокировки игроков Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), которая поможет «более точно» бороться с геймерами, которые демонстрируют плохое поведение в голосовых чатах. Об этом 7 февраля сообщил портал PC Gamer.

Издание отмечает, что, на первый взгляд, суть предлагаемой системы проста: игроки, на которых будут чаще жаловаться, будут получать предупреждение. В случае, если количество жалоб будет расти с высокой скоростью, такие геймеры будут в соответствии с настройкой по умолчанию автоматически «заглушены» всеми другими игроками.

После этого другие участники матча смогут «включить» нарушителей, однако те будут лишены голоса до того момента, пока не наберут достаточного количества очков опыта.

Ранее Valve опубликовала некоторые достижения сервиса Steam в 2019 году. В частности, компания сообщила, что его пользователи наиграли за обозначенный перид около 21 млрд часов.

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