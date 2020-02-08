Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Сбои в работе социальной сети Twitter 7 февраля отметили пользователи ряда стран по всему миру. Это следует из данных мониторинга, которые публикует сервис Downdetector, отслеживающий работу самых популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе Twitter чаще всего фиксируют пользователи из США, Великобритании и Японии. В России некорректная работа социальной сети была зафиксирована пользователями из Москвы.

Больше всего жалоб поступило на невозможность зайти на сайт сети — 46%. Неполадки в работе приложений обнаружили 34% пользователей iPhone или iPad и 18% пользователей Android.

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