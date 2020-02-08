Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Результаты изучения двух двигателей вертолета, в котором в результате авиакатастрофы погиб известный баскетболист Коби Брайант, не выявили признаков «катастрофического внутреннего отказа», сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы расследования.

Результаты изучения останков вертолета также не показали каких-либо очевидных признаков технических проблем, которые могли привести к крушению воздушного судна.

«Осмотр секций двигателей не выявил признаков небезопасного или катастрофического внутреннего отказа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в американском штате Калифорния разбился вертолет, на борту которого находились известный баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна, а также еще семеро человек. В результате авиакатастрофы они все погибли.

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