Москва, , 00:29 — REGNUM Отправка в Китай партии средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов в связи с распространением там коронавируса 2019-nCoV состоится 8 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра», — говорится в сообщении.

Груз сформирован на территории Московской, Тверской и Воронежской областей по поручению президента России Владимира Путина. Доставка будет выполнена самолётом Ил-76.

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