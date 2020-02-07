Оттава, , 23:48 — REGNUM Популярная приключенческая roguelike-игра (в таких играх используется процедурная генерация уровней) Below вскоре выйдет на консоли PlayStation 4. Ролик с соответствующим анонсом был опубликован 6 февраля на YouTube-канале компании CapyGames.

Разработчики отметили, что в версии игры для PS4 появится исследовательский режим EXPLORE, который позволит геймерам окунуться в атмосферу Below без необходимости постоянно умирать из-за высокой сложности игры.

Релиз Below состоялся 14 декабря 2018 года на ПК и Xbox One, разработкой занималась студия студии Capybara Games. Игра получила положительные отзывы критиков и награды Game Developers Choice Awards за «Лучший визуальный дизайн» и VGM WAX за «Саундтрек года».

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