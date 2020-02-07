Москва, , 23:09 — REGNUM Январь 2020 года в Москве стал самым пасмурным за последние 20 лет наблюдений. Об этом сообщает 7 февраля портал «Метеоновости».

Отмечается, что наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе Европейской России, как правило, наблюдается в декабре, а январь чаще оказывается малооблачным.

Однако при средней январской норме солнечного сияния 33 часа продолжительность его в минувшем месяце составила всего 11 часов, говорится в сообщении.

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