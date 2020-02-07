Владимир, , 22:52 — REGNUM Во Владимирской области в апреле 2020 года в детсадах откроют 200 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

По 50 новых мест организовали в детских садах № 66 на улице Завадского, № 87 на улице Крайнова, № 4 на улице Сурикова и № 62 на улице 1-й Пионерской.

Дополнительные места для детей от трёх лет также появятся в детских садах в микрорайоне Сновицы-Веризино и на улице Тихонравова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию две школы.

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