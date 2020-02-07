Прага, , 23:11 — REGNUM Площадь, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии, предложила назвать в честь Бориса Немцова мэрия Праги. Об этом 7 февраля сообщает издание Aktualne.

Мэр Праги Зденек Гржиб пояснил, что голосование за инициативу переименования площади «Под каштанами» в честь Бориса Немцова пройдёт 24 февраля на заседании Городского совета.

Официальная торжественная церемония переименования и смены табличек на площади, как предполагается, состоится 27 февраля, в день пятой годовщины смерти Немцова.

Напомним, Борис Немцов — российский политический деятель, он был убит в 2015 году 27 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В 2017 году пятеро исполнителей данного преступления были приговорены судом к тюремному заключению на сроки от 11 до 20 лет.

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