Владимир, , 22:22 — REGNUM Во Владимирской области до конца 2020 года должны ввести в эксплуатацию школы в Камешково (675 мест) и в деревне Купреево Гусь-Хрустального района (132 места). Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Со строительством в Камешково возникли проблемы. По словам директора департамента образования Ольги Беляевой, сейчас работы там идут без выходных, и строительство еженедельно проверяют. Также контроль над объектом взяла Счётная палата Владимирской области.

В Купреево, наоборот, темпы строительства опережают график. Школу там планируют открыть уже в августе. Школу на 1100 мест начали строить во Владимире, в микрорайоне Коммунар, однако в эксплуатацию её введут уже в 2021 году.

«Ситуация как в Кольчугино, где возникли проблемы с подрядчиком, повториться не должна! Если возникли проблемы в процессе возведения объекта, сразу расторгайте контракт», — заявил губернатор Владимир Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, школа в Кольчугино — печально известный на федеральном уровне долгострой. Школу должны были сдать к началу учебного года в 2018 году, однако подрядчик сорвал все сроки, за что потом заплатил штраф 12 миллионов рублей. Открыли учебное заведение только в конце 2019 года, а первых учеников планируют принять осенью 2020-го.

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