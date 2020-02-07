Москва, , 22:06 — REGNUM Немецкая компания Daedalic Entertainment выступит в качестве издателя игры «Партизаны» (Partisans 1941). Об этом 6 февраля разработчик Alter Games сообщил на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Создатели игры написали, что страница игры уже появилась в Steam. Они отметили, что по отзывам сообщества пользователей сервиса они поймут, насколько востребован их проект. Ожидается, что «Партизаны» выйдут в 2020 году, Alter Game объявит точную дату релиза позже.

Напомним, Daedalic Entertainment ранее выступила в качестве издателя таких игр, как The Long Journey Home, Deponia и Shadow Tactics. «Партизаны» будут представлять собой тактическую игру в реальном времени, действие которой происходит во времена Великой Отечественной войны (осенью 1941 года).

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