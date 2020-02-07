Колтуши, Ленинградская область, , 21:40 — REGNUM Жители поселка Колтуши в Ленинградской области, где уже шесть лет горит мусор на незаконных полигонах, 7 февраля вышли на народный сход и подожгли чучело, символизирующее мусорную реформу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил представитель инициативной группы «Спасём Колтуши» Виталий Трушин, это чучело в виде горящего мусорного бачка символизирует не только образ реформы, но и годы безрезультатной борьбы с бизнесом на незаконных полигонах, а также отношение жителей к происходящему в поселении.

Символического сжигания картонного чучела, однако, произвести не удалось, — бумага лишь подпалилась. «Это тоже протест», — пошутили активисты, решив сохранить жизнь «символу борьбы».

Акция состоялась в рамках народного схода перед встречей с вице-губернатором Ленобласти по безопасности Михаилом Ильиным, на которой населению представили промежуточный отчёт о работе по ликвидации незаконных свалок в промзоне «Моржа — Старая» по улице Колхозной.

Михаил Ильин заявил, что созданная с этой целью рабочая группа провела собрание с собственниками всех «проблемных» участков. «Не могу сказать, что на сто процентов, но взаимодействие с ним налажено. Мы их предупредили, что они должны проявить разумность, — заявил Ильин. — Проблема сейчас будет решаться в плоскости «собственник — земля».

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Жители Колтушей поинтересовались у чиновников, каким образом сельскохозяйственные земли, находящиеся вблизи жилых массивов, были переведены в земли промышленного назначения, что в конечном счёте спровоцировало их использование в качестве свалок. На этот вопрос представители органов власти ответить не смогли. Однако глава администрации Колтушей Эдуард Чирко заверил, что ни один участок не имеет категории, которая разрешила бы там размещение свалки.

Представитель одного из собственников земельных участков Евгений Тищенко заявил, что владелец земли в данный момент пытается получить лицензию на размещение на своей земле перерабатывающего производства. Вообще, по его словам, на участке, который неофициально называют «свалка N2», «грелись рабочие у огня», а не горел мусор. Вице-губернатор Ильин же заверил присутствующих, что лицензии на подобные производства не сможет получить никто.

По словам Ильина, в течение недели будет продолжаться работа с собственниками. В частности, будут подняты неисполненные документы о взыскании штрафов. А экологические службы возьмут пробы для исследований, что поможет определить дальнейшую судьбу участков. Ильин заверил, что в конечном счёте мусор должен быть убран, а загрязненная земля рекультивирована.

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