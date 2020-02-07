Курган, , 21:31 — REGNUM В Кургане наблюдается завышенная стоимость одноразовых медицинских масок в аптечной сети. Местами цена маски доходит до 35 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам руководителя управления Росздравнадзора по Курганской области Николая Агаева, в антимонопольную службу направлены письма об аптеках, где необоснованно высокая цена на маски.

В управлении Роспотребнадзора по Зауралью заявили, что случаи заболевания коронавирусом в регионе не зафиксированы. В Курганской области идёт сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, особенно среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.