Казань, , 20:55 — REGNUM Один из хостелов в Казани запретил вход жителям Китая. Соответствующее объявление, которое опубликовано в социальных сетях, висит на двери учреждения.

Также вывесили знак — красный шестиугольник с надписью Stop и соответствующим иероглифом.

Объявление написано на русском языке и продублировано на-китайском, а начинается с призыва: Внимание!

«Уважаемые китайцы, которые недавно прилетели из своего родного края! Мы беспокоимся за здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела», — гласит объявление. Дальше следует традиционное в таких случаях: просим прощения за доставленные неудобства.

Причём мнения пользователей, которые комментируют данную фотографию, разделились: кто-то говорит, что одобряет действия администрации хостела, а кто-то поражен «степенью озлобленности и одичания».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным государственного телевидения Китая, число новых случаев заболевания коронавирусом на территории КНР снижается второй день подряд. На данный момент заражено более 31 тыс. человек, число жертв составило 636 человек, при этом более 1,5 тыс. выздоровели.